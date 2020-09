Kamer wil kinderopvang ook voorrang geven bij testen

De Tweede Kamer wil dat de kinderopvang net als de zorg en het onderwijs voorrang krijgt bij het testen op het coronavirus. Een motie van die strekking van D66 kreeg donderdag een meerderheid.

De Brancheorganisatie Kinderopvang wil ook graag voorrang bij testen. Maar staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) liet de organisatie maandag nog weten dat de sector geen prioriteit krijgt vanwege beperkte testcapaciteit.

De koepelorganisatie van de GGD’s ziet niets in voorrang geven aan zorg en onderwijs, meldde dagblad Trouw donderdag die een brief hierover in handen heeft. Een voorrangssysteem zou op dit moment schuren met het gericht aanpakken van clusters van virusuitbraken, aldus de GGD’s.