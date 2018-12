Kamer wil helmplicht voor snorfietsen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een helmplicht voor snorfietsers. 130 artsen boden dinsdag een brandbrief aan de Kamerleden aan waarin wordt gepleit voor de helmplicht.

Ze krijgen steun van drie van de vier coalitiepartijen. Rutger Schonis (D66) wijst daarbij op het stijgend aantal doden in het verkeer. Ook CDA en ChristenUnie zijn voor een helmplicht. VVD’er Remco Dijkstra is tegen. „Wat is de volgende stap; een verplichte fietshelm?”

Van de oppositiepartijen zijn onder meer SP, GroenLinks, 50PLUS en SGP het eens met de wens van de artsen. Vanuit het oogpunt van veiligheid is een helmplicht belangrijk, aldus Cem Laçin (SP). Roy van Aalst van de PVV is tegen. „Mensen kunnen dit prima zelf beslissen.”

Donderdag debatteert de Kamer met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over verkeersveiligheid. Ze laat weten „open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht”.

Snorfietsen met blauw nummerbord mogen nu zonder helm op het fietspad rijden. Ze mogen maximaal 25 kilometer per uur. De snorfiets zorgt volgens de artsen jaarlijks voor tientallen doden en veel (hersen)letsel.