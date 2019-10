Kamer wil hardere sancties tegen Turkije

Premier Mark Rutte gaat actief kijken of er tijdens de Europese top van staats- en regeringsleiders donderdag en vrijdag steun is voor extra maatregelen tegen Turkije vanwege de invasie in het noorden van Syrië.

Hij maakte de Tweede Kamer echter meteen duidelijk weinig hoop te hebben dat het iets oplevert. „Ik ben niet heel positief.”

De Kamer vindt dat het kabinet zich te weinig inspant voor hardere sancties. Rutte ontkende dat en beloofde onder meer te proberen het wapenembargo tegen Turkije aan te scherpen. Voor sancties is unanimiteit binnen de EU nodig, en die is er niet. Dat de Franse regering wat verder wil gaan tegen Ankara geeft Rutte nog wat „hoop.”

Martijn van Helvert (CDA) pleitte ervoor om met slechts een paar EU-landen extra strafmaatregelen tegen Turkije af te spreken Hij kreeg steun hiervoor van de SP. Rutte zei geen heil te zien in zo’n „voortrekkersrol.” „Sancties moeten binnen de EU gebeuren.”

Het kabinet gaat op verzoek van de Kamer wel kijken of er nog extra humanitaire hulp kan worden gegeven aan de regio. „We kijken positief naar dit punt”, zei minister Ank Bijleveld (Defensie) die in het debat Stef Blok van Buitenlandse Zaken verving. De VN heeft 30 miljoen nodig.

In Rotterdam waren woensdagavond botsingen tussen Koerden en Turken. Daarbij hield de politie in totaal 23 mensen aan. Drie agenten raakten gewond.

Premier Mark Rutte noemde in het debat woensdagavond de situatie in Rotterdam „absoluut onacceptabel.”