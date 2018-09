Kamer wil geen besloten sessie over gasdeal

De Tweede Kamer past ervoor om vertrouwelijk te worden bijgepraat over de deal die minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) eerder dit jaar sloot met de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil. Een gesprek daarover met topambtenaren was daardoor woensdag een stuk eerder afgelopen dan gepland.

Wiebes maakte afspraken met de twee eigenaren van gasbedrijf NAM over de geleidelijke beëindiging van de gaswinning in Groningen. Daarbij is vastgelegd dat er altijd geld zal zijn om Groningers te helpen die schade hebben geleden door aardbevingen. Ook zien de twee olieconcerns af van schadeclaims voor het gas dat achterblijft in de grond. Daar staat tegenover dat zij de komende jaren een groter deel van de winst mogen houden.

Kamerleden wilden weten hoe hard die afspraken met Shell en ExxonMobil zijn, en vroegen daarnaast naar financiële details. Maar de ambtenaren bleken veel vragen alleen in het geheim te willen beantwoorden. Geen van de aanwezige Kamerleden bleek behoefte te hebben aan zo’n gesprek achter gesloten deuren.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemde het „frustrerend” dat veel informatie over de veelbesproken gasdeal kennelijk geheim moet blijven. „Ik denk dat we nog maar eens terug moeten naar de minister om te kijken welke informatie we alsnog in de openbaarheid kunnen krijgen.”