Kamer wil energienota al dit jaar repareren

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de gestegen energiekosten voor huishoudens zo mogelijk nog dit jaar compenseert. Regeringspartijen VVD en D66 vroegen het kabinet daar donderdagavond om in een ingelast klimaatdebat. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei dat hij geen beloftes kan doen, maar dat het kabinet „alle ruimte heeft om dit serieus te bekijken”. Ook een groot deel van de oppositie wil nog dit jaar maatregelen.

GroenLinks en PvdA herhaalden in het debat dat ze blij zijn met de aankondiging van premier Mark Rutte dat er toch een CO2-heffing komt en dat de energiekosten voor de huishoudens op termijn omlaag gaan. Andere oppositiepartijen, zoals SP en PVV, zijn zeer sceptisch over die mededeling. Ze wijzen erop dat er binnenkort verkiezingen zijn en spraken van een „verkiezingsstunt”.

FVD-leider Thierry Baudet hield staande dat het klimaatbeleid onnodig is en heel veel geld kost. Ondanks veelvuldige interrupties van onder meer GroenLinks, VVD en D66 hield hij vast aan zijn standpunten.

Baudet kreeg kritiek van CDA-leider Sybrand Buma omdat hij het klimaatdebat verliet voor een optreden in de talkshow Pauw&Jinek. Buma onderstreepte dat FVD had ingestemd met dit debat. Ook Asscher zou bij Pauw&Jinek optreden, maar hij bleef in de Kamer.