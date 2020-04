Kamer wil einde aan woekerrentes bij postorderbedrijven

De Tweede Kamer wil dat postorderbedrijven geen extreem hoge rentes meer doorberekenen aan klanten die bij hen spullen op afbetaling kopen. Het kabinet moet de woekerrentes aan banden leggen en tegelijk harde afspraken maken met deze bedrijven over de voorwaarden van kredietverstrekking. Een voorstel van de SP hiertoe kreeg donderdagavond unaniem steun.

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk raken mensen diep in de schulden bij postorderbedrijven zoals Wehkamp en Otto, die tegen hoge rentes geld lenen of op krediet verkopen. De rentes lopen volgens hem op tot wel 14 procent, dat is 12 procent boven de huidige marktrente van 2 procent.

Als het kabinet er niet in slaagt om deze volgens de SP „perverse verdienmodellen” met kredieten te stoppen, dan moet dit wettelijk worden geregeld. Minister Wobke Hoekstra van Financiën wordt verzocht nog voor de zomer maatregelen te treffen.