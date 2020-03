Kamer wil duidelijkheid over toekomstige coronamaatregelen

De Tweede Kamer wil meer duidelijkheid van het kabinet over wat voor maatregelen er worden getroffen als het coronavirus zich verder verspreidt door Nederland. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) benadrukt dat de inzet nog altijd is het virus in te dammen, maar veel partijen willen weten wat er gaat gebeuren als dat niet lukt.

Hoe staat het met de capaciteit in ziekenhuizen? Zijn er wel genoeg plekken op de intensive care en zorgmedewerkers als het aantal patiënten in Nederland fors toeneemt, vroegen veel partijen. Moeten grote evenementen niet worden afgelast? De bevolking moet daarover worden geïnformeerd om de rust te bewaren, denkt de Kamer.

Bruins voelt zich „aangesproken door deze vragen”. Volgens hem wordt er naar al deze zaken gekeken, en zijn adviezen van experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD daarbij leidend. De veiligheidsregio’s in Noord-Brabant overleggen dinsdag over evenementen die misschien beter niet kunnen doorgaan. Bruins zei te verwachten dat zij later op de dag meer te melden zullen hebben.

De Kamer sloeg vooral aan op de grote verschillen tussen Nederland en andere Europese landen in de manier waarop ze de verspreiding van het coronavirus proberen te bestrijden. Daar heeft Bruins vrijdag zijn Europese collega’s op aangesproken, zegt hij. „Een paar partijen trekken samen op, een paar laten dat na. Wij volgen wat deskundigen ons aanraden.”

Meerdere partijen vroegen tijdens het wekelijks vragenuur of er nog wel voldoende testkits voorradig zijn. Dat kon Bruins niet precies zeggen. „Op dit moment zijn ze er nog. Maar dat het krapper wordt, dat begrijpt u.”

De minister beloofde dat hij er nog een schepje bovenop doet om burgers bij te praten over wat hun te wachten kan staan als het virus verder om zich heen grijpt. Dan worden patiënten bijvoorbeeld mogelijk niet meer afgezonderd verpleegd, maar in groepen.

Ondertussen treft het kabinet voorzorgsmaatregelen, zegt Bruins. Zo bekijkt hij of vrijwilligers in de gezondheidszorg kunnen bijspringen als die overbelast raakt.