Kamer wil duidelijkheid minister over ‘proef’ teststraat Schiphol

Een groot deel van de Tweede Kamer wil weten of de coronateststraat op Schiphol altijd als proef bedoeld was, of dat het pas zo werd genoemd nadat de teststraat vanwege testtekorten werd gesloten. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ging het altijd om een proef, maar partijen zijn niet overtuigd.

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vindt het „volstrekt begrijpelijk” dat de straat werd gesloten vanwege een tekort aan testmateriaal. „Maar wees dan eerlijk en zeg niet achteraf dat het om een proef ging.”

Jan Paternotte (D66) wil een proefopzet van de teststraat zien. Volgens de minister zal deze bij de evaluatie worden gevoegd die haar collega Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in oktober naar de Kamer stuurt. Maar SP-lid Cem Laçin zegt dat Paternotte daar niet op hoeft te wachten. „Die proefopzet is er namelijk niet”.

CDA-er Mustafa Amhaouch ging er wel degelijk altijd vanuit dat het om een proef ging, omdat de teststraat alleen op bepaalde momenten open was. „Maar ik vind het ook allemaal niet belangrijk. We zitten in een crisis en dan gebeuren er dingen waarvan je achteraf denkt dat het anders had gemoeten.” Hij vindt dat de Kamer vooral moet zorgen dat de evaluatie er snel komt, zodat het kabinet dan kan kiezen waar de inzet van het testmateriaal „het meest waardevol” is.

Paternotte vindt de kwestie wel belangrijk, „want de overheid moet eerlijk zijn. Komt er nu een hele evaluatie van een proef die nooit een proef was?”

Meerdere partijen willen dat de teststraat zo snel mogelijk weer opengaat, wanneer de testcapaciteit dat toelaat. CDA en VVD willen wel dat het kabinet keuzes maakt en prioriteiten stelt.