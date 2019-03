Kamer wil donderdag al praten over Haga Lyceum

De Tweede Kamer wil nog deze week tekst en uitleg van het kabinet over de Amsterdamse school die leerlingen salafistische ideeƫn zou bijbrengen. De Kamer wil over het Cornelius Haga Lyceum liefst drie ministers spreken: die van Onderwijs, Justitie en Integratie.

De Kamer is geschrokken van de waarschuwing van de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over de middelbare school en wil daar snel over debatteren. Daarom moet een ander onderwijsdebat maar wijken, zodat het Haga Lyceum donderdagmiddag al aan de orde kan komen.

Wel moet het kabinet voordien al per brief uitleggen wat de islamitische school nu precies heeft misdaan, vindt GroenLinkser Lisa Westerveld, die het debat aanvroeg. Ze vraagt zich ook af waarom het oordeel van de onderwijsinspectie over de school geheim moet blijven.