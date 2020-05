Kamer wil crisisaanpak voor afhandeling bevingsschade

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade te lang duurt. Veel partijen vragen zich af waarom er niet wordt gekozen voor een crisisaanpak, net zoals bij de bestrijding van de coronacrisis.

„Het kabinet heeft inmiddels veel geleerd op het gebied van crisismanagement,” zei GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. „Er zijn miljarden euro’s steun beschikbaar tijdens de coronacrisis, alles moet wijken voor de volksgezondheid. Waarom kan dit niet voor de Groningers?” Onder andere de SP, D66, CDA, PVV en PvdA deden een soortgelijke oproep.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat het kabinet advies geeft over de gaswinning, pleitte vorig jaar ook voor een crisisaanpak. Adviezen van het SodM, zoals het versneld dichtdraaien van de gaskraan en het instellen van een instantie voor schadeafhandeling en herstel, zijn toen wel overgenomen.

De Kamer vindt dat het allemaal te traag gaat. „Er zijn de afgelopen zeven jaar ongeveer duizend woningen hersteld. Er staan nog ruim 26.000 woningen op de wachtlijst. Met dit tempo zijn we dik tweehonderd jaar bezig”, aldus William Moorlag (PvdA).

Daarnaast was er kritiek over de opstelling van Shell en ExxonMobil, de eigenaren van aardgasbedrijf NAM. Die eisen extra compensatie van het kabinet voor het dichtdraaien van de gaskraan. Ze kregen al een voorschot van 90 miljoen euro. Over het uiteindelijke bedrag is onenigheid tussen de oliebedrijven en de overheid. Een arbiter gaat zich hierover buigen.

„Het is wrang dat de NAM eerder een betaling ontvangt dan de meeste Groningers”, zei Agnes Mulder van coalitiepartij CDA. Alexander Kops (PVV) vindt dat Shell en ExxonMobil „alle schaamte voorbij zijn”.