Kamer wil campagne om PTSS te herkennen

Er moet een landelijke campagne komen om meer bekendheid te geven aan posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een voorstel hiertoe van GroenLinks en SGP kreeg donderdag de steun van de hele Tweede Kamer.

Een klein deel van de militairen die op missie is geweest krijgt na afloop - soms pas na jaren - last van PTSS, maar ook agenten en brandweerlieden hebben er last van. Als de stoornis sneller wordt herkend, kan er sneller wat aan worden gedaan, aldus Isabelle Diks (GroenLinks).

Mensen realiseren zich volgens haar niet snel dat ze te maken hebben met PTSS. „Symptomen van PTSS zoals prikkelbaarheid, spanning en slaapproblemen kunnen heel makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden door partners, kinderen of collega’s.”