Kamer wil benoeming burgemeester uit Grondwet halen

Een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil de wijze waarop burgemeesters en commissarissen van de Koning benoemd worden, uit de Grondwet halen.

Dat bleek gisteren in een Kamerdebat over een initiatiefwet van D66 die deze „deconstitutionalisering” regelt. Alleen de SGP sprak zich tegen de grondwetswijziging uit, mede omdat onduidelijkheid bestaat over het vervolgtraject.

In het wetsvoorstel staat namelijk niet hoe de benoeming van burgemeesters en CdK’s in de toekomst wél vormgegeven moet worden. Daarover is politiek Den Haag verdeeldheid, zij het dat er bij veel partijen voorkeur lijkt te bestaan voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester.

De initiatiefwet van D66, die artikel 131 („De commissaris van de Koning en de burgemeester worden bij Koninklijk Besluit benoemd”) uit de Grondwet haalt, passeerde in 2013 en 2015 al de Tweede en de Eerste Kamer. Nu moet hij, zoals bij elke grondwetswijziging, nog een keer door het parlement, dit keer met tweederdemeerderheid. Het ziet ernaar uit dat die er gemakkelijk komt. De Tweede Kamer stemt dinsdag over het wetsvoorstel.