Kamer wil babbeltruc zwaarder bestraffen

De Tweede Kamer wil babbeltrucs zwaarder bestraffen. Initiatiefnemers D66 en SP wijzen erop dat slachtoffers van dieven die zich binnenpraten zich vaak niet meer veilig voelen in hun eigen huis.

Wie zich op het dievenpad met valse voorwendselen binnen kletst moet wat SP en D66 betreft niet maximaal vier, maar voortaan zes jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. De regeringspartij en de oppositiepartij hebben in ieder geval de steun van VVD, PVV, CDA en 50PLUS.

"Door middel van een babbeltruc jezelf naar binnen te praten om spullen te stelen is wat mij betreft net zo laakbaar als inbreken of inklimmen", zegt Maarten Groothuizen van D66. "Als je je juist in je woning niet meer veilig kunt voelen is dat natuurlijk ontzettend slecht voor het veiligheidsgevoel", valt zijn SP-collega Michiel van Nispen hem bij.

Vooral ouderen zijn het slachtoffer van babbeltrucs. De politie begon twee jaar geleden nog een landelijke campagne om bejaarden weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit.