Kamer wil alsnog OMT-advies over besmettingsrisico vliegtuigen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zo snel mogelijk aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) een advies vraagt over de mogelijke verspreiding van het coronavirus in vliegtuigen. Ook moet het kabinet uiterlijk 15 juni een besluit nemen over regels om voldoende afstand te houden in vliegtuigen.

Een motie hiertoe die D66 indiende, kreeg dinsdag steun van een Kamermeerderheid. D66-Kamerlid Antje Diertens drong aan op advies van experts, omdat per 15 juni de reisadviezen naar veel Europese landen worden versoepeld en mensen weer meer kunnen gaan vliegen.

Het kabinet heeft tal van adviezen gevraagd aan het OMT en daar maatregelen op genomen. Over de besmettingsrisico’s in vliegtuigen deed het kabinet dat niet, liet RIVM-directeur Jaap van Dissel vorige week weten.

De Tweede Kamer wil vooralsnog niet verder gaan dan een advies vragen. Ze verwierp dinsdag een motie van de Partij voor de Dieren die het kabinet vroeg geen vakantievluchten toe te staan zolang er geen OMT-advies ligt over de risico’s.

Premier Mark Rutte verwees onlangs naar internationale afspraken die luchtvaartmaatschappijen hebben gemaakt. „Vliegtuigmaatschappijen zullen zelf maatregelen nemen om ofwel de 1,5 meter te handhaven of anderszins aanvullende maatregelen te nemen en daar heb je je dus strikt aan te houden, is mijn advies.”