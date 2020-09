Kamer wijst op belang van dialoog met Rus

De Tweede Kamer is het op grote lijnen eens met de strategie van het kabinet om Rusland met druk én dialoog tegemoet te treden. Op onderdelen wil het parlement bijsturen.

De Kamer sprak maandag met minister Blok (Buitenlandse Zaken) over de Ruslandstrategie van het kabinet. De bewindsman zette die eind vorig jaar in een brief uiteen, met als kernpunten enerzijds druk uitoefenen op Rusland, en anderzijds de dialoog aangaan en selectief samenwerken.

Diverse partijen willen dat er dat er op het punt van dialoog een tandje bij komt. Zo vroegen PvdA, SP, GroenLinks en SGP de regering in een motie om met een uitwerking te komen van de wijze waarop de intensivering van de dialoog en/of de functionele samenwerking gestalte zal krijgen, „in het bijzonder op het terrein van cultuur, wetenschap en onderwijs.”

Ook D66’er Sjoerdsma brak een lans voor dialoog. „Als wij ons niet goed kunnen verhouden tot het Kremlin, laten we er dan in ieder geval voor zorgen dat wij ons wel goed verhouden tot de Russische bevolking”, aldus Sjoerdsma. Het zou goed zijn als journalisten, studenten en wetenschappers, onderzoekers en kunstenaars vaker naar Nederland en naar de EU komen, meent hij. „Om hier onze vrijheden en gelijkheden op te snuiven, om hier kennis te maken met onze democratie en rechtsstaat, in de hoop dat dat besmettelijk is.” D66 diende mede namens CDA, CU, SGP en GroenLinks moties in om de visumprocedures voor bepaalde groepen te versimpelen en in Europees verband te pleiten voor uitbreiding van de voor Russische studenten beschikbare studiebeurzen.

Naast dialoog blijven sancties voor de meeste partijen ook van belang. De Roon (PVV) zorgde voor reuring door te zeggen dat Nederland de sancties vanwege de illegale annexatie van delen van Oekraïne ter discussie moet stellen, en de vraag te stellen hoe lang nog doorgegaan moet worden met sancties vanwege de annexatie van de Krim.

Blok wilde niet oordelen over de aanleg van de gaspijplijn Nordstream 2, die Rusland via de Baltische zee met West-Europa moet verbinden. GL-Kamerlid Van den Nieuwenhuizen sprak van een „geopolitieke gijzeling waar we onszelf in manoeuvreren als we instemmen met de Nordstream 2 op deze manier.” Sjoerdsma noemde het project „een geopolitieke wurgslang.” De SGP wil dat de regering zich ook in EU-verband blijft inspannen voor het minimaliseren van de afhankelijkheid van Russisch gas.