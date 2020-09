Kamer wijst burgerinitiatief tegen betaalde seks af

Het is voorlopig over en uit voor het burgerinitiatief ”Ik ben onbetaalbaar” waarmee jongerenbeweging Exxpose probeerde betaalde prostitutie strafbaar te stellen.

Voorstellen van CDA, ChristenUnie en SGP om het initiatief om te zetten in wetgeving kreeg dinsdag uitsluitend nog aanvullende steun van DENK.

CU-Kamerlid Van der Graaf kondigde dinsdagmiddag wel meteen aanvullende, schriftelijke vragen aan. Zij wil dat het kabinet gedetailleerd uitzoekt welke stappen Nederland tot dusver heeft gezet om te voldoen aan de verplichtingen uit een EU-richtlijn van 2011, die onder meer bepaalt dat lidstaten initiatieven moeten nemen om de vraag naar prostitutie te verkleinen en te ontmoedigen.

Aannemelijk is dat staatssecretaris Broekers-Knol, net als tijdens het debat, weer zal verwijzen naar de Wet regulering sekswerk die nu ter consultatie bij de Raad van State ligt. Deze wet, een replica van de prostitutiewet van oud-CDA-minister Hirsch Ballin die in 2013 sneuvelde in de Senaat, moet voorzien in een vergunningenplicht voor alle sekswerkers. Op die manier worden klanten van een illegale prostituee strafbaar.