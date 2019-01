Kamer: wat was rol OM bij uitzetting Boersma?

Niet alleen Turkije, maar ook het kabinet heeft wat uit te leggen over de uitzetting van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, vindt de Tweede Kamer. Vrijwel alle partijen eisen zo snel mogelijk opheldering.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) moet de Turkse ambassadeur in Nederland op het matje roepen, vinden ze. Als Turkije zonder enige aanleiding een „verdediger van het vrije woord” blijkt te hebben weggestuurd, dan is dat onacceptabel en dat zou Blok Turkije ook te verstaan moeten geven. De Kamer heeft de indruk dat de uitzetting een politiek besluit is. Boersma lijkt immers voor dit jaar gewoon over een werkvergunning te hebben beschikt.

Het kabinet moet zelf ophelderen of Turkije inderdaad is gevraagd om informatie over Boersma. Ook wil de Kamer weten welke informatie over de journaliste Nederland met Turkije heeft gedeeld. Dat contact was voor Turkije naar eigen zeggen reden om tegen Boersma op te treden.

De Kamer vindt dat Blok alles in het werk moet stellen om ervoor te zorgen dat Boersma kan terugkeren als ze niets blijkt te hebben misdaan. De minister zou verder Nederlandse en andere buitenlandse journalisten in Turkije moeten ondersteunen. Wat D66 betreft moet Blok ook in Europees verband zijn Turkse collega aanspreken op deze gang van zaken.