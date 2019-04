Kamer vraagt opheldering over bus Schreeuw om Leven

De Tweede Kamer wil van het kabinet weten welke ruimte stichting Schreeuw om Leven heeft om vrouwen die op weg zijn naar een abortuskliniek vanuit een bus hulp aan te bieden.

Daarbij willen PvdA, VVD en D66 in elk geval voorkomen dat de stichting de bus kan parkeren voor de ingang van de kliniek.

Eerder vroegen deze fracties of het kabinet de komst van zogenaamde anti-demonstratiezones, ook wel bufferzones genoemd, zoveel mogelijk wil bespoedigen. Het idee daarbij is dat deelnemers aan gebedswakes of anti-abortusdemonstraties deze ruimte niet mogen betreden om te voorkomen dat bezoekers worden gehinderd bij het binnengaan van de kliniek.

„De Schreeuwbus moet zich in elk geval aan de bufferzones houden”, zei D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Het initiatief voor de bus noemde ze zeer intimiderend en smakeloos.

SGP-leider Van der Staaij riep de Kamer op niet te oordelen, voordat Schreeuw om Leven zijn definitieve plannen heeft kenbaar gemaakt en het duidelijk is welke hulp de stichting wil bieden.

De organisatie is inmiddels een sponsoractie begonnen voor het bekostigen van een tweedehandsbus. Daarmee is volgens directeur Kees van Helden een bedrag van minimaal 25.000 euro gemoeid.

De kritische fracties deponeerden hun vragen woensdagavond bij staatssecretaris Blokhuis toen die met de Kamer debatteerde over het subsidiëren van keuzehulporganisatie Siriz. De ChristenUnie-bewindsman noemde het echter zorgvuldiger als VWS-minister De Jonge (CDA) namens het kabinet een reactie geeft, omdat deze ook nog schriftelijke vragen moet beantwoorden over de bufferzones en anti-abortusdemonstraties bij klinieken.