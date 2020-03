Kamer vraagt hof om uitspraak over informatie van moskee

De ondervragingscommissie van de Tweede Kamer vraagt het gerechtshof zich te buigen over de vraag of de omstreden alFitrah-moskee informatie moet leveren. De islamitische stichting weigerde tijdens het onderzoek naar ongewenste beïnvloeding van moskeeën uit onvrije landen documenten te leveren aan de commissie.

Voorzitter Suhayb Salam van alFitrah is een van de betrokkenen die door de commissie, bestaande uit Kamerleden, is gehoord. Al voor het verhoor werd om documenten gevraagd, maar die bleven uit. Ook na afloop van het onderzoek bleef Salam weigeren. Vandaar dat de commissie naar het gerechtshof stapt.

Het verhoor van Salam verliep allesbehalve soepel. Hij noemde het een schijnvertoning, weigerde in te gaan op vragen en betichtte Kamerleden die hem in de commissie ondervroegen van leugens.

De uitspraak van het gerechtshof duurt twee tot drie weken. De commissie is al voor het verhoor naar de rechtbank in Den Haag gestapt. De voorzieningenrechter stelde de commissie in het gelijk. alFitrah ging in hoger beroep, waarna de partijen met elkaar om tafel zijn gegaan. Maar ook daar kwam niets uit.

Eind april overhandigt de commissie de uitkomsten van het onderzoek aan de Tweede Kamer.