Kamer vraagt extra geld voor hulp in regio

De Tweede Kamer vraagt, op initiatief van de ChristenUnie, 10 miljoen euro extra voor hulp aan vluchtelingen in de regio. Daarvan profiteren onder meer de christelijke organisaties ZOA, World Vision, Dorkas en Tear.

Het gevraagde geld gaat er ook komen, verwacht CU-Kamerlid Voordewind, die hiertoe samen met D66 en CDA woensdagavond, in het debat over de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een amendement indient. Het amendement is mede ondertekend door CDA en D66.

Al tijdens de formatie koos de coalitie, eveneens op initiatief van de ChristenUnie, ervoor om 60 miljoen euro uit te trekken voor de zogeheten Dutch Relief Alliance, een samenwerkingsverband van NGO’s, waar ook ZOA, World Visioen, Dorkas en Tear onder vallen. Daar komt nu dus nog 10 miljoen euro bij.

Voordewind: „Dit geld zal naar verwachting besteed gaan worden in landen als Libanon, Jordanië, Irak en Syrië. In deze crisisgebieden zorgen genoemde organisaties voor medische klinieken, voor aanvullend onderwijs aan kinderen, voor schoon drinkwater en voor voedselcoupons.”

Het CU-Kamerlid dient woensdagavond ook een amendement in dat voorstelt in de begroting 2 miljoen euro extra uit te trekken voor steun aan een alliantie tegen kinderarbeid. De alliantie is momenteel in oprichting.

Een zevental organisaties, waaronder christelijke, gaat via die alliantie proberen om in landen als India, Pakistan en Bangladesh zogeheten Child Labour Free Zones in te richten. Dat zijn regio’s of provincies waar, in samenwerking met de plaatselijke politiek en met vakbonden, kinderarbeid is uitgebannen.

In het ideale geval ontstaan daardoor in fabrieken vacatures, waardoor juist de ouders van de betreffende kinderen, die vaak voorheen werkloos waren, aan het werk kunnen. „Bovendien tegen een hogere vergoeding dan hun kinderen voorheen kregen”, aldus Voordewind.