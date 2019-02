Kamer verzet zich tegen rampendienst EU

Nederland moet niet instemmen met een nieuwe rampbestrijdingsdienst van de Europese Unie, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet verdedigde het nieuwe rescEU, maar de Kamer laat zich niet overtuigen. De EU-landen kunnen hun energie beter steken in het verbeteren van de onderlinge samenwerking, vinden onder meer oppositiepartij SP en regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie.

De EU heeft afgesproken voortaan samen voor grote rampen als ernstige bosbranden, overstromingen of ongelukken met gevaarlijke stoffen, mensen en materieel achter de hand te houden. Voor die reserve, onder de noemer rescEU, heeft de Europese Commissie bijna 200 miljoen euro vrijgemaakt. Dat geld is bestemd voor de aanschaf van blusvliegtuigen, helikopters en veldhospitalen en voor het op de been houden van medische teams.

Het kabinet staat wel achter rescEU. Als de nood echt aan de man is, schiet de hulp die de lidstaten elkaar uit eigen beweging verlenen tekort, is volgens verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus inmiddels al wel gebleken.

Nederland kan zich tegen de komst van rescEU verzetten, maar kan die niet dwarsbomen.