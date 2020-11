Kamer verrast door onvoorspelbaarheid coronamaatregelen

Waarom week het kabinet bij de dinsdag genomen coronamaatregelen af van de routekaart die het eerder presenteerde? Kamerbreed klonk woensdag de kritiek dat daarmee de toegezegde voorspelbaarheid onnodig geweld wordt aangedaan.

Van D66 tot SGP; van coalitie tot oppositie: elke partij had wel wat aan te merken op de aanscherpingen waar de bewindslieden Rutte en De Jonge dinsdag mee naar buiten kwamen. Geen algehele lockdown, zei de regering geruststellend, maar sommige ingrepen horen wel degelijk bij de hoogste alarmfase. Dat geldt niet alleen voor het negatieve reisadvies dat burgers krijgen, maar ook voor de strengere eisen rond begrafenissen. Dat was: binnen maximaal honderd, buiten maximaal 250 mensen. Meer dan dertig is nu niet toegestaan, waarbij binnen of buiten er niet meer toe doet.

„Waarom ontziet het kabinet dergelijke plechtigheden niet zo veel mogelijk, net zoals dat bij scholen het geval is?”, zo vroeg SGP-leider Van der Staaij zich af.

Ook de stelligheid waarmee werd aangekondigd dat het strengere beleid maar voor de duur van de twee weken is, riep in de Kamer verbazing op. Volgens GroenLinks-leider Klaver heeft het kabinet de verwachting gewekt dat de regels en adviezen over familiebezoek rond de Kerstdagen weer ruimhartiger zullen zijn, terwijl dat nog maar moet blijken. Daarnaast riep ook de aankondiging dat het kabinet nu toch weer overweegt om voor regio’s waarin de situatie kritiek dreigt te worden met aparte maatregelen te komen, zoals bijvoorbeeld het instellen van een avondklok of het sluiten van scholen, in de Kamer de nodige weerstand op.

Toen in september het aantal besmettingen in diverse regio’s weer begon op te lopen, bleef ingrijpen uit. Er gold toen ook een regionale benadering, maar de burgemeesters van de risicogebieden raakten verwikkeld in een discussie met het kabinet over de vraag wie welke bevoegdheden had. Al voor er nu van extra regionaal ingrijpen sprake kan zijn, lijkt die discussie weer van voren af aan te beginnen: de Nijmeegse burgemeester Bruls, die ook voorzitter is van het landelijke Veiligheidsberaad, liet weten weinig in deze strategie te zien.

De Kamer is verder beducht voor het ontstaan van een grijs circuit van commerciële coronatesten, zeker nadat chef infectieziektenbestrijding Van Dissel van het RIVM woensdag beaamde dat het twijfelachtig is of de aanbieders daarvan nieuwe besmettingen wel doorgeven aan de GGD.

D66 en GroenLinks vroegen het kabinet expliciet de tijdelijke sluiting van bibliotheken en buurthuizen te overwegen. Ook het dicht gaan van musea, theaters en schouwburgen vinden zij disproportioneel, zeker zolang het kabinet geen actie onderneemt om de veel grotere drukte in bouwmarkten tegen te gaan.

Premier Rutte maakte echter onomwonden duidelijk dat hij er niet over piekerde om het maatregelenpakket nog te wijzigen. Hij beaamde dat veel musea en schouwburgen coronaproof zijn , maar het hoge niveau van besmettingen vraagt volgens hem nu eenmaal om een tijdelijke vermindering van het aantal reisbewegingen en contactmomenten. Ten aanzien van bibliotheken ligt situatie overigens iets genuanceerder; het afhalen van boeken blijft mogelijk. Als het gaat om zwembaden is het kabinet daarentegen onverbiddelijk. Die gaan twee weken dicht, dus ook de zwemlessen van kinderen worden geschrapt.

De enige die iets van een toezegging kreeg, was PVV-leider Wilders. Hij suggereerde, overigens met steun van CDA’er Heerma, om een Nationale Reserve in de zorg in het leven te roepen, vergelijkbaar met die bij defensie. „Dat zou onderdeel kunnen zijn van het crisisbestendiger maken van ons zorgsysteem”, zo prees de premier zijn rivaal joviaal.

Alle overige Kamerleden vingen bot, ook degenen die niet begrepen waarom de nog maar pas opgestelde routekaart voor het kabinet toch niet het houvast blijkt waarvoor deze eigenlijk was bedoeld. Kennelijk is het document nog onvoldoende fijnmazig, zo wimpelde de premier de kritiek af. De routekaart kon in deze situatie volgens hem even geen richting bieden omdat het kabinet, kort nadat het net een nieuw maatregelenpakket had bekrachtigd, voor de opgave stond om daar tijdelijk een extra schep bovenop te doen. Richtinggevend voor die tussenstap was aldus Rutte het in maart opgestelde maatregelenpakket. Alleen datgene wat toen werd bepaald voor contactberoepen en scholen kwam nu te vervallen, volgens de premier omdat gegevens van het RIVM uitwezen dat van het sluiten van die sectoren geen extra effect te verwachten viel.

Als in een beperkt aantal regio’s tijdelijk specifieke, extra maatregelen nodig zijn, is het het kabinet die ze zal afkondigen, zegde Rutte toe. Van onduidelijkheid tussen de diverse bestuurslagen zal dus geen sprake zijn, zo beloofde hij.