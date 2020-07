Kamer verontrust over stijging besmettingen met coronavirus

Partijen in de Tweede Kamer zijn ongerust over de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe gevallen.

„Zorgelijke cijfers over stijging coronabesmettingen”, twitterde Joba van den Berg van het CDA. Haar collega Antje Diertens (D66) deelt haar zorgen. Hayke Veldman van de VVD spreekt ook van zorgelijke cijfers. „Als basisregels, zoals 1,5m afstand, genegeerd worden zal ook aantal ziekenhuis/IC-opnamen stijgen. Dat is niet wenselijk en betekent mogelijk weer strengere maatregelen. Dat moeten we niet willen. Niet voor ons zelf en niet voor onze bedrijven.”

Corinne Ellemeet van GroenLinks stelt Kamervragen over de stijging die zij een „zorgelijke ontwikkeling” noemt. PvdA’er Lilianne Ploumen is „verontrust”. Ze wil dat het kabinet de Kamer binnen een week een brief stuurt waarin wordt ingegaan op de cijfers. Ook wil ze meer weten over inkomende vluchten uit coronagebieden en scenario’s voor lokale en regionale uitbraken.