Kamer: verdere opschaling ic-bedden en steun voor zorgpersoneel

De Tweede Kamer wil binnen een week van het kabinet weten welke mogelijkheden er zijn om het aantal bedden voor intensieve zorg nog verder op te schalen naar bijvoorbeeld 3000. Ook moet duidelijk worden welke knelpunten er zijn, zoals een tekort aan zorgpersoneel, en oplossingen daarvoor. Daarnaast moet ook de optie zijn opgenomen om ic-patiënten naar het buitenland te brengen voor een behandeling.

De Kamer nam woensdagavond unaniem een motie van de PvdA en PVV hiertoe aan. Alle partijen zijn erg ongerust over het dreigende tekort aan ic-bedden omdat het aantal ernstig zieke coronapatiënten dagelijks hard stijgt. Woensdag werden bijna 1200 ic-plekken bezet door coronapatiënten. Komende zondag moeten er in totaal 2400 ic-bedden geregeld zijn, waarvan 1900 bestemd zijn voor coronapatiënten en 500 andere patiënten.

Verder nam de Kamer unaniem voorstellen aan om te kijken of de extra zorgmedewerkers die nu voor de coronacrisis worden aangenomen, daar langer kunnen blijven werken. Dit extra personeel zal hard nodig zijn om de reguliere zorg en behandelingen die nu uitgesteld worden, later in te kunnen halen. Ook wil de Kamer ondersteuning en nazorg voor zorgmedewerkers die nu lange tijd onder grote druk werken.

Verder wil de Kamer dat banken hun hoge boeterentes voor klanten die ‘rood staan’ drastisch verlagen. Deze rentes kunnen oplopen tot 13 procent terwijl de banken zelf kunnen lenen tegen extreem lage rentes, stelde de Partij voor de Dieren. Het kabinet moet alles eraan doen om banken te bewegen die rentes te verlagen