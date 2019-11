Kamer verdeeld over vonnis Syrië-gangers

De Tweede Kamer reageert verdeeld op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over het terughalen van de kinderen van IS-vrouwen. Het CDA vindt de uitspraak „risicovol”, omdat de uitspraak de ouders van de kinderen de mogelijkheid geeft terug te keren. GroenLinks en D66 dringen erop aan de kinderen nu terug te halen.

De rechtbank oordeelde dat de Nederlandse staat er alles aan moet doen om kinderen van Syriëgangers in twee kampen in Noord-Syrië terug te halen. Die plicht geldt niet voor de vrouwen. Maar, zei de rechter, als de Koerden die kampen bestieren de kinderen niet willen weghalen, moet de overheid kijken of vrouwen en kinderen kunnen worden teruggehaald.

Dat baart CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg zorgen. „Risicovolle uitspraak. Met kinderen krijgen ook de ouders recht op terugkeer. Volgens mij moeten we ons vooral inspannen voor de slachtoffers van de genocide.”

Voor de VVD kan er geen sprake van terugkeer zijn. „Wij willen deze kinderen niet terug. En hun ouders al helemaal niet”, twittert Kamerlid Dilan Yesilgöz. „Ik hoop dat de Nederlandse staat zal doorprocederen.”

„Dit sterkt ons in onze eerdere positie dat kinderen terug moeten worden gehaald”, laat Sjoerd Sjoerdsma (D66) weten. „Elke dag, week en maand dat kinderen daar langer zitten kan leiden tot radicalisering. Het kabinet moet goed kijken hoe dit uit te voeren.” Ook GroenLinks wil dat Nederland de kinderen terughaalt. „Dan kunnen we inzetten op de-radicalisering”, aldus Kamerlid Niels van den Berge.

„Blijkbaar mogen rechters de veiligheid van ons land op de tweede plaats zetten”, zegt PVV’er Lilian Helder. „En oog voor de slachtoffers hebben ze duidelijk ook niet.”