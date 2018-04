Kamer verdeeld over aanpak imams

Haatimams worden ze genoemd; de salafistenpredikers Fawaz Jneid en El Alami Amaouch. Dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer over de vraag hoe hen in toom te houden.

„Ik zou bijna zeggen: treiter hem het land uit! Doe wat!” roept Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie. Het is een gratis advies voor justitieminister Grapperhaus, die er de hele avond ongemakkelijk bij staat.

Het zit de bewindsman dan ook niet mee. Ongeveer een halfjaar geleden vroeg de PVV om een dertigledendebat over de uit België weggestuurde El Alami Amaouch, tegenwoordig woonachtig in Den Haag. De prediker heeft de Nederlandse nationaliteit en werd door de Belgische staatssecretaris Francken voor Asiel en Migratie als een gif voor moslimjongeren beschouwd. Amaouch zou een oproep hebben gedaan om islamcritici de tong af te snijden. Zijn 17-jarige zoon haalde het nieuws toen hij op de Belgische straten luidkeels om de dood van christenen bad.

Controverse rond salafistische prediker dwingt Kamer tot heldere keuzes

In Den Haag houdt de salafist zich echter gedeisd, en dus leek Grapperhaus een rustige avond tegemoet te gaan. Niets was echter minder waar. Uitgerekend in de aanloop naar het debat haalde Fawaz Jneid, na zijn breuk met het bestuur van de Haagse As-Soennahmoskee in 2012 een soort zzp-imam, vorige week het nieuws. In een Facebookpreek omschreef Jneid de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb als nepmoslim en huichelaar. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitte vervolgens zijn zorg over de mogelijke uitwerking van die woorden op moslimjongeren.

Grote vraag is dan ook: Wat moet Grapperhaus ondernemen tegen beide haatimams? Breng hen voor de rechter, want misschien worden ze veroordeeld, bepleiten PVV, VVD, GroenLinks, SP en 50PLUS. Steun onze initiatiefwet die het verheerlijken van geweld strafbaar stelt, zegt het CDA. D66 is content met de bestaande mix van repressieve en preventieve maatregelen. CU en SGP willen dat de minister nog een keer schriftelijk uitlegt wanneer een imam strafbaar is.

Volgens Hiddema moet Grapperhaus het wetsartikel dat het aanzetten tot haat verbiedt gewoon een beetje vrijpostig interpreteren. Dan zou Jneid al zo ongeveer achter de tralies hebben gezeten. Amaouch is voor Den Haag alleen al vanwege zijn fysieke verschijning een groot gevaar, vervolgt het Kamerlid. Hij suggereert dat Grapperhaus met een telefoontje naar België zo een belastend dossier over de imam in handen kan krijgen; genoeg voor een veroordeling. „Doe gewoon een Belgisch rechtshulpverzoek.”

Grapperhaus belooft na te vragen of er in België echt geen strafrechtelijke documentatie ligt. De schriftelijke uiteenzetting over de grenzen van de wet waar onder meer CU en SGP om vroegen, komt eind april.

Snel na het debat zet Forum voor Democratie een videomontage van de confrontatie tussen Hiddema en de minister online. Voor de achterban. De kop? „Hiddema vloert Grapperhaus over aanpakken haatimam.”