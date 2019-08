Kamer verbaasd over privéleger Albanees

VVD, PVV en CDA willen uitleg van minister Grapperhaus (Justitie) over de Albanese politicus Festim Lato die vorige maand dood werd aangetroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Nigtevegt.

Lato verbleef in Afferden, gelegen tussen Venray en Nijmegen. De woonboerderij waarover hij daar beschikte zou geregeld als kazerne hebben gefungeerd, aldus de Telegraaf vrijdag.

De krant deed uit de doeken dat Lato zichzelf had uitgeroepen tot president van Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland, die door geen enkel land als republiek wordt erkend. Voor Lato was het presidentschap echter een serieuze zaak, aldus de krant. Hij liet in Afferden geregeld militairen verblijven die in de toekomst de voorhoede moesten vormen van het Chameriaanse leger.

Op Facebook is te zien hoe Lato in Afferden militaire parades organiseerde. Een van de gasten, een Nederlandse ondernemer, zou van Lato de toezegging hebben gehad dat zijn bedrijf in de toekomst materieel zou mogen leveren voor de aanleg van nieuwe wegen in Chameria, zo verklaart hij zijn aanwezigheid in de Telegraaf.

De Albanees zou in Afferden verder verboden wapens voorhanden hebben gehad.

„Alle reden om het kabinet te vragen wat hier precies gaande was en waarom er niet is ingegrepen”, aldus CDA-Tweede Kamerlid Van Dam. VVD-justitiewoordvoerder Van Wijngaarden zegt van Grapperhaus te willen weten of de dreiging bekend was, hoe er vervolgens is opgetreden en waar Lato’s wapens gebleven zijn.

Ook de PVV wil opheldering.