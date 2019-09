Kamer: veiligheid voorop bij nieuwe stint

Dat de aangepaste stint nog niet de weg op mag is jammer voor de kinderopvang, maar veiligheid heeft de absolute prioriteit. Dat is het oordeel van verscheidene partijen in de Tweede Kamer.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) meldt in een brief aan de Kamer dat keuringsinstantie RDW de nieuwe stint heeft afgekeurd. De bewindsvrouw volgt het advies van RDW en geeft nog geen groen licht aan de elektrische bolderkar.

„Ik begrijp dat ze bij de kinderopvang staan te springen om de gewijzigde stint in gebruik te nemen”, zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. Maar een nieuwe stint moet volgens de VVD aan alle eisen voldoen en het is „zeer terecht dat de RDW strenge eisen hanteert”.

Bij de herinvoering van de bolderkar moet „veiligheid gegarandeerd zijn”, oordeelt ook SP’er Cem Laçin. De stint is van de weg gehaald nadat bij een ongeluk in Oss vorig jaar met een stint vier kinderen waren omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Om zo’n ongeluk opnieuw te voorkomen is het volgens Laçin zaak de „tijd te nemen en zorgvuldig te werk gaan zodat de stint aan alle eisen voldoet en veilig de weg op kan”.

CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma benadrukt dat ouders erop moeten kunnen vertrouwen „dat hun kinderen in een veilig voertuig worden vervoerd”. Voordat stints met kinderen de weg op gaan, moeten ze dan ook aan alle eisen voldoen.