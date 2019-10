Kamer: Turkije straffen na inval in Syrië

In de Tweede Kamer is verontrust gereageerd op de Turkse inval in Syrië. Partijen van coalitie en oppositie pleiten voor maatregelen tegen Turkije.

Regeringspartij CDA noemt de invasie ongehoord, maar niet onverwacht. „Het aangekondigde vertrek van de Verenigde Staten geeft ruimte aan de expansiedrift van Turkije”, reageert CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Volgens hem heeft de Europese Unie diplomatieke en economische kracht áls lidstaten eensgezind zijn. „Al deze middelen om Turkije terug te dwingen moeten worden ingezet”, vindt hij.

Ook coalitiepartner D66 ziet dat zo. „Niet onverwacht, wel zeer zorgelijk. Nu is het aan de EU om Turkije met alle diplomatieke middelen én met sancties tot andere gedachten te bewegen”, aldus D66’er Sjoerd Sjoerdsma.

Regeringspartner ChristenUnie vindt eveneens dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. „Nu zaak dat de EU sancties afkondigt tegen Turkije”, bepleit Kamerlid Joël Voordewind.

Oppositiepartij SP spreekt over een volstrekt illegale, onverantwoorde en onacceptabele aanval op de Syrische gemeenschappen. „Dit krijg je wanneer Trump vuile deals maakt met president Erdogan”, zegt Kamerlid Sadet Karabulut. Volgens haar moet de internationale gemeenschap terugtrekking uit Syrië eisen, het NAVO-lidmaatschap van Turkije schorsen en een wapenembargo tegen Turkije afkondigen.