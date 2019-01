Kamer tevreden over voorbereidingen brexit

De Tweede Kamer is tevreden over de voorbereidingen die het kabinet heeft getroffen om het hoofd te bieden aan de brexit. De hoop is dat alsnog een „chaotisch vertrek” van de Britten zonder scheidingsakkoord voorkomen zal worden. „Het gaat erom de schade te beperken”, aldus Anne Mulder (VVD).

„Er is een goede voorbereiding”, zei Lodewijk Asscher (PvdA). Hij mist nog wel informatie over de crisisplanning voor de eerste 72 uur na de brexit op 29 maart. Vooral over de gevolgen voor visserij, douane, veiligheid en medische hulpgoederen zitten partijen nog met vragen. Alleen Renske Leijten (SP) vindt „het schokkend hoeveel niet duidelijk is”.

De meeste partijen pleitten ervoor om de Britten meer tijd te geven en de datum van 29 maart te verlengen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei daar „welwillend” naar te kijken. Dan is het volgens hem wel van belang dat Londen duidelijk maakt waarvoor die extra tijd nodig is en om welke termijn het gaat.

„Het is ongelofelijk complex”, aldus staatssecretaris Menno Snel die verantwoordelijk is voor de douane. „We hopen alle potentiële scenario’s in het oog te hebben.”