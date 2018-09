Kamer tegen registratie ras wapenvergunning

De Tweede Kamer vindt de toekomstige voorwaarden voor een wapenvergunning veel te ver gaan. De politie kan dan een aanvrager van een wapenvergunning ook gaan vragen naar privacygevoelige zaken zoals ras, etnische afkomst, religie en politieke overtuiging. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet.

„Het krijgen van een vergunning mag nooit afhangen van je afkomst of geloofsovertuiging. Absurd voorstel. Daarnaar vragen bij een vergunningaanvraag gaat veel te ver”, aldus Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. „Wij zijn hier kritisch over. Niet voor niets hebben wij precies op dit onderdeel uitleg van de minister gevraagd”, stelt Foort van Oosten (VVD). Ook D66’er Monica den Boer wil dat „deze vorm van etnisch profileren uit de wet wordt gehaald”. Ook CDA en SP zijn tegen deze vorm van registratie.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft het voorstel eind juni ingediend. De Kamer praat er binnenkort over. Een Europese richtlijn dwingt het kabinet tot de wijziging van de Wet wapens en munitie. De verscherpte Europese regelgeving was een reactie op terroristische aanslagen in onder meer Parijs in 2015.

Risicofactoren voor wapenbezit zijn divers, schrijft Grapperhaus in het voorstel. Dat is de reden waarom volgens hem de politie toegang moet hebben tot privacygevoelige informatie om zo tot een beoordeling te komen of de wapenvergunning kan worden verstrekt. De persoonsgegevens kunnen volgens het voorstel tot dertig jaar worden bewaard na vernietiging van het vuurwapen.