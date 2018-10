Kamer tegen lhbt-regel voor diplomaten in VS

De Tweede Kamer wil dat het kabinet er bij de Verenigde Staten op aandringt een maatregel terug te draaien die buitenlandse homoseksuele diplomaten oplegt om getrouwd te zijn. Anders krijgt de partner van de diplomaat geen visum meer. Maar minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zegt er niets aan te kunnen doen.

PvdA'er Kirsten van den Hul spreekt van een ,,klap voor de lhbt-gemeenschap". Lhbt staat voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Ze wijst er ook op dat homo's nog maar in 25 landen kunnen trouwen. ,,Het is een grote stap terug", meent Sjoerd Sjoerdsma van D66. Nevin Özütok (GroenLinks) zei in deze een actievere houding van Blok te verwachten.

Volgens de bewindsman staat het Verdrag van Wenen (dat de regels van het diplomatieke verkeer regelt) de Amerikanen echter toe deze eis te stellen. Hij wees er in de Kamer ook nog op dat een aantal Europese landen dezelfde eis stelt.

Nederland en andere EU-landen hebben de Amerikanen om een toelichting gevraagd. Ook hebben ze voor buitenlandse lhbt-diplomaten om een overgangsperiode gevraagd. Die komt er vermoedelijk, aldus Blok.