Kamer steunt SGP-motie over inzet lokale recherche

Minister Blok (Veiligheid en Justitie) moet laten onderzoeken hoe de samenwerking tussen wijkagenten en lokale rechercheurs kan verbeteren zodat de georganiseerde misdaad beter kan worden aangepakt.

Een oproep daartoe van van SGP-leider Van der Staaij werd dinsdagmiddag met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Recent onderzoek van de Politieacademie wees uit dat lokale rechercheurs door capaciteitsgebrek maar mondjesmaat kunnen worden ingezet voor opsporingsonderzoeken naar bijvoorbeeld drugscriminelen. Ruim 50 procent van de ondervraagde politiemedewerkers noemde die inzet onvoldoende; 81 procent vond dat er in zijn of haar werkgebied veel meer tijd en middelen beschikbaar zouden moeten zijn voor opsporingsonderzoeken naar (georganiseerde) misdaad, gebaseerd op informatie uit het team van wijkagenten. Nog eens bijna driekwart (71 procent van de ondervraagde wijkagenten had een (sterke) behoefte aan meer inzet van rechercheurs om de georganiseerde misdaad in zijn of haar wijk aan te pakken.

Van der Staaij concludeerde uit het onderzoek dat de lokale recherche een steviger plek in de politieorganisatie moet krijgen. „Wijkagenten moeten weten bij wie ze terecht kunnen als zij georganiseerde misdaad op het spoor zijn. Het is slecht en ontmoedigend als er zelfs geen onderzoek wordt ingesteld na duidelijke signalen van wijkagenten over concrete, georganiseerde criminele activiteiten.”

Minister Blok liet vorig al weten bereid te zijn opdracht te geven voor het onderzoek.