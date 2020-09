Kamer steunt initiatief SP voor correctief bindend referendum

De Tweede Kamer steunt de initiatiefwet van de SP om de grondwet te wijzigen zodat een bindend correctief referendum mogelijk wordt. Via dit referendum kunnen mensen achteraf politieke besluiten corrigeren of wegstemmen. Regeringspartijen VVD en CDA, evenals de SGP, stemden tegen het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Van Raak noemt het referendum een belangrijke vernieuwing. "Bij de verkiezingen in maart vragen politici het vertrouwen van de kiezers, maar durven de politici de mensen ook de mogelijkheid te geven om hen te corrigeren? Een grote meerderheid van de bevolking wil een bindend referendum. Het idee dat we de politici kunnen terugfluiten helpt om het vertrouwen in de politiek te vergroten", stelt hij.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Daar lijkt volgens hem ook een meerderheid voor het plan te zijn. Omdat het om een wijziging van de grondwet gaat, moeten beide Kamers na de verkiezingen opnieuw over het voorstel stemmen. Daar moet dan een tweederdemeerderheid zijn.