Kamer stemt unaniem voor vervroegd verbod nertsenhouderij

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag unaniem ingestemd met het vervroegd verbieden van de nertsenhouderij in Nederland.

Mensen en nertsen kunnen elkaar besmetten met het coronavirus. De angst bestaat dat het virus onder nertsen blijft rondgaan, en dat zou een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Minister Schouten zei maandag dat ze verwacht dat eind volgende week de laatste nertsen zullen zijn gepelsd (afgemaakt voor de vacht). De afgelopen tijd hebben bedrijven er, vooruitlopend op het aanstaande verbod, al voor gekozen ook de fokteven te pelzen, meldde de bewindsvrouw.

De Eerste Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen. Nadat de wet in het Staatsblad gepubliceerd is, hebben nertsenhouders nog veertien dagen om aan het verbod te voldoen. Waarschijnlijk zijn de laatste gehouden nertsen dan dus al gepelsd.

Ondernemersrisico

De Kamer nam een motie aan waarin de regering wordt verzocht het ondernemersrisico bij de compensatie voor nertsenhouders te verhogen van 15 naar 20 procent. Landbouwminister Schouten heeft het eerstgenoemde percentage vastgelegd in een beleidsregel. De Kamer hoeft die niet goed te keuren, maar zegt dus desondanks dat de regeling aangepast zou moeten worden. Onduidelijk is of Schouten hier gehoor aan zal geven.

De Kamer nam verder een motie waarin de regering verzocht wordt om nertsenhouders binnen twee weken na het aanvragen van de nadeelcompensatie een voorschot te betalen.

Voorstellen om de gehele stikstofruimte die vrijkomt ten goede te laten komen aan de natuur haalden het niet.