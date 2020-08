Kamer stemt tegen extra salarisverhoging voor de zorg

In de Tweede Kamer is woensdag opnieuw geen meerderheid gevonden voor het structureel verder verhogen van de salarissen in de zorg. Twee moties daartoe –één van SP, GroenLinks en PvdA en één van de PVV– werden in een hoofdelijke stemming verworpen (bij beide 68 stemmen voor en 69 tegen). De coalitiepartijen stemden tegen.

Een derde motie van de SP, GroenLinks en de PvdA, om de voorgenomen verlaging van de winstbelasting te schrappen, werd ook verworpen. Daardoor zou meer geld naar andere zaken kunnen gaan die de oppositiepartijen belangrijker vinden.

SP-leider Lilian Marijnissen vindt het triest dat de salarismoties zijn afgewezen, met één stem tekort. „Maar het is wel perspectiefvol. We blijven de druk opvoeren. En die zal ook meer van buiten het parlement komen”, zegt Marijnissen. Een SP-petitie voor een beter zorgsalaris is al meer dan 100.000 keer ondertekend.

Marijnissen zal bij volgende debatten nogmaals de kwestie naar voren brengen. En er ligt nog een andere motie over zorgsalarissen op tafel, waarover nog moet worden gestemd. Ze steunt de suggestie van GroenLinks om de zorgbegroting in de Eerste Kamer, waar de oppositie de meerderheid heeft, af te keuren als er niet meer ruimte komt voor de zorgsalarissen. Maar volgens Marijnissen is dat te laat, want dan is mogelijk de tweede coronagolf al gaande.

De meeste Kamerleden waren voor de stemmingen naar Den Haag gekomen. Dat was vorige week heel anders. Na een debat over de coronacrisis wilde PVV-leider Geert Wilders toen een hoofdelijke stemming. Hij had gemerkt dat er minder Kamerleden van de coalitie dan de oppositie in het gebouw aanwezig waren, waardoor zijn motie zou worden aangenomen. Bij eerdere stemmingen over zijn voorstel, toen wel iedereen aanwezig was, staakten de stemmen.

Leden van de coalitie verlieten snel het Kamergebouw, waardoor er volgens de regels niet genoeg parlementariërs aanwezig waren om de stemming door te laten gaan. De oppositie sprak er schande van.