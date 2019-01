Kamer stemt mokkend in met wet wietproef

Een meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in de wet die het experimenteren met de teelt en de verkoop van wiet in maximaal tien gemeenten mogelijk moet maken, maar van harte gaat het niet.

Dat bleek donderdag tijdens een Kamerdebat.

De experimenteerwet regelt onder meer dat coffeeshops in hooguit tien gemeenten tijdelijk wiet mogen inkopen bij telers die speciaal daarvoor worden aangewezen. Het experiment duurt in beginsel vier jaar. Binnen diezelfde termijn moet het evaluatierapport over het verloop en de uitkomst ervan zijn afgerond.

Daarna moet een volgend kabinet bepalen of het de drugswet wil aanpassen om de teelt landelijk te kunnen reguleren. Als daar een meerderheid voor is, wordt de duur van het experiment, in aanloop naar een gewijzigde wet, met nog anderhalf jaar verlengd. Zo niet, dan moeten gemeenten de proeven binnen een half jaar afbouwen, waarna het telen van wiet weer strafbaar wordt.

De linkse oppositie riep het kabinet donderdag op de coffeeshops die straks volgens de nieuwe regels mogen gaan werken een overgangsperiode te gunnen, zodat hun cliëntèle wat tijd krijgt om te wennen aan het nieuwe assortiment. Deze wens leeft ook bij coalitiepartij D66. De partij vreest dat ontevreden consumenten anders zullen uitwijken naar de zwarte markt, waardoor het experiment mislukt.

Een besluit hierover volgt pas in april, als de Kamer nog een keer apart over de uitvoeringsregels debatteert.