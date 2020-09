Kamer start voorbereiding parlementaire enquête ‘Groningen’

Met het kiezen van een voorzitter is de tijdelijke commissie ter voorbereiding op de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen officieel van start gegaan. Onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee gaat de commissie werken aan een onderzoeksopzet voor de enquête, die naar verwachting komend voorjaar begint.

De Tweede Kamer wil uitzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunden vorig jaar het voorstel van GroenLinks om daarvoor het zwaarste onderzoeksinstrument in te zetten dat het parlement ter beschikking heeft.

De overheid sloot jarenlang de ogen voor de risico’s die kleven aan de gaswinning. Die veroorzaakte tal van aardbevingen in het winningsgebied, waardoor duizenden huizen en andere gebouwen beschadigd raakten. Pas in 2018 besloot het kabinet op termijn helemaal te stoppen met de gaswinning in Groningen.

Van der Lee was zelf degene die het initiatief nam voor de parlementaire enquête. Niet alle commissieleden zijn het ermee eens dat hij als woordvoerder over het onderwerp nu ook zo nauw betrokken is bij de voorbereiding. PVV’er Roy van Aalst wees erop dat dit eigenlijk niet volgens de afspraken is, en kreeg bijval van SP’er Peter Kwint.