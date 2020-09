Kamer staat stil bij werkhervatting in 1945

Op feestelijke maar ook sobere wijze stond de Tweede Kamer vrijdag stil bij het feit dat zij precies 75 jaar geleden, na ruim vijf oorlogsjaren, weer voor het eerst bijeen kwam.

Het moet een bijzonder gebeuren zijn geweest, op 25 september 1945. Na vijf jaar Duitse bezetting namen de bewoners van het Binnenhof weer bezit van de Kamergebouwen. Kamervoorzitter Van Schaik opende de vergadering, waarin overigens een kwart van de vroegere Kamerleden gemist werd: overleden, omgekomen in concentratiekampen, of uitgezuiverd.

Vrijdag herdacht de Tweede Kamer die gebeurtenis, in een bijzondere bijeenkomst in de oude vergaderzaal. „Om stil te staan bij de impact van de oorlog en de waarde van onze parlementaire democratie”, zei oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, die de bijeenkomst in goede banen leidde.

Verder werd het woord gevoerd door drie nazaten van Kamerleden van destijds: door een kleinkind van Van der Goes de Naters (PvdA) en van Tilanus (CHU), door een dochter van Bruins Slot (ARP).

Historica Carla Hoetink, auteur van het pas uitgekomen boek ”Terug naar het Binnenhof ”, schetste de sfeer op die eerste vergaderdag in september 1945. „Kranten hadden er veel aandacht voor. Zij schetsten het gebeuren als een feest voor de democratie. De Maasbode kopte: ”Ontwaakt als Doornroosje”.”