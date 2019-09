Kamer staat stil bij liquidatie advocaat

Het grote debat in de Tweede Kamer over de Prinsjesdag-plannen van het kabinet is begonnen met een condoleance aan de nabestaanden en collega’s van de woensdagochtend vermoorde advocaat Derk Wiersum. PVV-leider Geert Wilders, die de zogeheten Algemene Beschouwingen aftrapte, kreeg bijval uit alle hoeken van de Kamer.

Wilders sprak de hoop uit dat andere familieleden van kroongetuigen als Nabil B. en collega-advocaten „de bescherming krijgen die ze nodig hebben in dit moeilijke vak”. Hij „wil dit niet politiek maken”, maar bracht daarmee wel de vraag onder woorden of de liquidatie van advocaat Wiersum niet voorkomen had kunnen worden. Meer partijen in de Kamer hebben twijfels over de beveiliging van de raadsman en de familie van B., van wie eerder al een broer werd vermoord.

Wiersum, die B. bijstond in de rechtszaak over liquidaties met het criminele kopstuk Ridouan Taghi als spil, werd in Amsterdam doodgeschoten.