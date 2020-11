Kamer staat open voor tijdelijk vuurwerkverbod

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat open voor een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling om zo de druk op de zorg te verminderen. Wel willen verschillende partijen eerst weten van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) of de maatregel effectief en uitvoerbaar is, voordat zij instemmen.

GroenLinks en Partij voor de Dieren, die vorige week donderdag met het idee kwamen, wijzen op de brede steun voor het plan van de politie en zorgmedewerkers op de spoedeisende hulp. De partijen maken zich wel zorgen of de uitvoering op tijd rond is. Volgens de Partij voor de Dieren verdient de maatregel „de hoogst mogelijke spoed”.

Ook partijen die mordicus tegen een permanent vuurwerkverbod zijn, zoals de PVV en VVD, erkennen dat de aankomende jaarwisseling anders zal zijn dan normaal. „We mogen niet doof zijn voor dit verzoek”, zegt CDA-lid Chris van Dam. Wel willen de partijen weten of een vuurwerkverbod de druk op de zorg daadwerkelijk verlaagt en of het verbod wel te handhaven is. Daarnaast vrezen meerdere partijen een toename van illegaal vuurwerk uit bijvoorbeeld Duitsland als mensen niets in Nederland mogen kopen. Zij sturen de staatssecretaris „met de opdracht op pad” de uitwerking van het plan verder te onderzoeken.

Van Veldhoven komt over twee weken met meer duidelijkheid. GroenLinks vindt dat laat en wil dat het kabinet snel een knoop doorhakt. Volgens de staatssecretaris kan het niet eerder, omdat zij het eerst moet afstemmen met andere ministers. Ze begrijpt wel dat de vraag er dit jaar ligt.