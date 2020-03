Kamer: snel hulp voor ouderen die niet in buitenland mogen rijden

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) moet nog deze maand met een oplossing komen voor 75-plussers die in het buitenland niet meer mogen autorijden door problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep daartoe van CDA’er Wytske Postma.

Het CBR kampt met grote achterstanden bij de beoordeling van mensen die wegens leeftijd of ziekte periodiek een medische herkeuring moeten ondergaan. Sinds december is een coulanceregeling van kracht voor ouderen die er zelf op tijd bij zijn, maar door alle problemen niet tijdig geholpen kunnen worden. Hun rijbewijs wordt automatisch met een jaar verlengd, maar is dan niet geldig in het buitenland.

Postma wil dat Van Nieuwenhuizen er samen met het CBR voor zorgt dat ouderen toch snel weer de grens over kunnen voor bijvoorbeeld familiebezoek, mantelzorg of vakantie. Hoewel de minister zegt dat zij daar op dit moment geen mogelijkheden voor ziet, afgezien van de meest schrijnende gevallen, zet de Kamer haar er toch mee aan het werk.