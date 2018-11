Kamer: Sluiten ziekenhuis moet minder chaotisch

Een reeks maatregelen moet ervoor zorgen dat failliete ziekenhuizen nooit meer zo chaotisch de deuren sluiten als deze week gebeurde in Amsterdam en Lelystad.

Dat zijn de Tweede Kamer en minister Bruins (Medische Zorg) woensdag overeengekomen.

De IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam vroegen vorige week dinsdag surseance van betaling aan. Meteen nadat die betalingsproblemen bekend werden, hielden uitzendbureaus de in de ziekenhuizen werkende oproepkrachten thuis. Uitgeleverde medicijnen werden weer opgehaald door de leveranciers.

Mede omdat er volgens de inspectie daarna geen verantwoorde zorg meer kon worden geleverd, besloten zorgverzekeraars de ziekenhuizen geen noodkredieten meer te verstrekken. Daarop sprak de rechter al na twee dagen het faillissement uit en viel voor beide organisaties het doek.

Bruins beaamde dat de sluiting ook hem had verrast. De Kamer nam daar echter geen genoegen mee en wilde afdwingen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de verzekeraars bij een dreigend faillissement voortaan eerder bij het ministerie aan de bel trekken, zodat er een fatsoenlijk afbouwplan kan worden opgesteld.

Tijdens het debat meldde Het Parool op gezag van een arts dat twee kankerpatiƫnten van het Slotervaartziekenhuis door een slordig verlopen overdracht naar andere instellingen in levensgevaar zouden hebben verkeerd. Daarop vroeg Bruins het ziekenhuis tijdens een debatpauze om opheldering. In een verklaring die het Slotervaart uitgaf, staat dat de overplaatsing rammelde, maar van levensgevaar zou geen sprake zijn geweest.

Een door de PVV ingediende motie van wantrouwen tegen Bruins kreeg geen meerderheid.