Kamer schuift bezwaar kabinet opzij en eist toch Poch-memo op

Het kabinet moet een belangrijk document over het aandeel van Nederland in de arrestatie en uitlevering van Julio Poch wel degelijk naar de Tweede Kamer sturen, vindt de Kamer. Justitieminister Ferd Grapperhaus moet zijn verzet laten varen.

Grapperhaus liet donderdag weten dat hij niet van plan is de deels al uitgelekte stukken over de Nederlands-Argentijnse piloot met de Kamer te delen. De commissie die onderzoekt of Nederland Poch in handen van Argentinië heeft gespeeld en daarbij over de schreef is gegaan, zou de documenten voor de duur van het onderzoek voor zichzelf willen houden.

Regeringspartij D66 en oppositiepartijen SP, PVV, GroenLinks en PvdA, samen een Kamermeerderheid, nemen daarmee geen genoegen. De Grondwet verplicht de minister om het „indringende” verzoek van de Kamer in te willigen, brengen ze in herinnering. Grapperhaus zou dat „zo snel mogelijk” moeten doen.