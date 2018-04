Kamer schrikt van „naderende fusiegolf mbo”

De Tweede Kamer is geschrokken van de waarschuwing van het mbo dat het samengaan van veel mbo-scholen de komende tijd onvermijdelijk is. De Kamer wil daarover snel minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) spreken.

De voorman van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, Ton Heerts, verwacht een fusiegolf omdat het aantal mbo-studenten de komende tien jaar naar schatting met ruim 10 procent daalt. Scholen moeten hun verzet tegen samenwerken of samensmelten staken, meent Heerts. Van de 66 mbo’s blijven er waarschijnlijk een vijftigtal over, zegt hij in het Financieele Dagblad. In krimpgebieden aan de randen van het land zou het water de scholen al aan de lippen staan.

Het Binnenhof kijkt al enige tijd met argusogen naar schaalvergroting in het onderwijs. D66-Kamerlid Paul van Meenen wil dan ook de minister spreken. Hij kreeg steun van nagenoeg de hele Kamer.