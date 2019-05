Kamer: schadeafhandeling Groningen moet sneller

De schadeafhandeling in Groningen gaat nog altijd niet snel genoeg, vindt de Tweede Kamer. In een al eerder gepland debat, dat voor een groot deel in het teken stond van de jongste aardbeving in Groningen, klonk woensdag felle kritiek van zowel oppositie- als coalitiepartijen.

"Een vuistslag in de maag", zo omschreef SP’er Sandra Beckerman de beving met een kracht van 3.4 van woensdagochtend. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer sprak van "een crisis. Mensen worden vermalen in de bureaucratie."

Tom van der Lee (GroenLinks) vergeleek de situatie met "het beklimmen van Mount Everest tijdens een lawine". Dat is een "adequate beschrijving van hoe dit voelt", aldus minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Voorafgaand aan het debat zei de bewindsman al dat het herstel van de schade hem ook nog niet snel genoeg gaat.

De minister is naar eigen zeggen bereid tot "onorthodoxe maatregelen" om de schades aan huizen sneller te herstellen, en hoopt daar binnen enkele weken meer over te kunnen zeggen. "Het tempo is al omhooggegaan, maar het is niet genoeg."

De kritiek was desondanks onverminderd fel. Agnes Mulder (regeringspartij CDA) zei ondanks alle beloftes en toezeggingen "geen merkbare voortgang" te zien. "Mijn oren klapperen. Ik zie helemaal niks gebeuren. Hoe is dit nou mogelijk?", verzuchtte ze. Volgens Carla Dik-Faber van coalitiepartner ChristenUnie stuiten inwoners van het bevingsgebied nog te veel op ingewikkelde procedures. "Ik wil niet dat bewoners daar bemoeienis mee hebben."

Wiebes onderschreef veel van de kritiek, maar benadrukte ook dat er al veel maatregelen zijn getroffen om het proces uit het slop te trekken. "Nu nieuwe dingen verzinnen, dat zou erg goedkoop zijn. Dan zou ik het eerder achter de hand hebben gehouden."

De hele Kamer wil snel opnieuw in debat over de situatie in Groningen. Bij dat debat zal ook premier Rutte aanwezig zijn.