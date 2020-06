Kamer sceptisch over heropenen geruimde nertsenfokkerijen

De meeste partijen in de Tweede Kamer zien het niet zitten dat nertsenhouderijen na een ruiming opnieuw de stallen met nertsen vullen. Maar of de eigenaren van die houderijen moeten worden gecompenseerd, en zo ja hoeveel, daarover lopen de meningen uiteen.

Nertsenhouders van wie de dieren nu moeten worden geruimd, zouden daarna door kunnen met hun bedrijf, mits ze ‘schoon’ worden verklaard. Maar wordt er dan niet een onacceptabel risico genomen met de volksgezondheid? vroegen onder meer de Partij voor de Dieren en de PvdA woensdag in een debat met de ministers van Landbouw en Volksgezondheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken.

Daarnaast is het houden van nertsen om hun bont een „moreel probleem”, vindt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. De PVV, GroenLinks, de PvdA en D66 uitten vergelijkbare veroordelingen.

In 2013 is besloten de pelsdierhouderij per 2024 te verbieden. Als er nu wordt besloten nertsenfokkerijen eerder dicht te doen, moet daar wel een „fatsoenlijke” stoppersregeling tegenover staan, vinden coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie.

Ook GroenLinks staat open voor compensatie. „Het dierenleed staat voorop”, aldus Laura Bromet. „Als het geld kost, wil ik weten hoeveel.” Ook de SP sluit compensatie niet uit, maar is zeker niet voor „oneindig geld” voor de sector, aldus Frank Futselaar.

Maar D66 vindt het niet te verkopen aan alle ondernemers in Nederland die zijn getroffen door de coronacrisis, als er nu tientallen miljoenen worden uitgetrokken voor nertsenhouders. „Dat is echt een dilemma”, vindt Kamerlid Tjeerd de Groot, die liever ook niet ziet dat geruimde stallen opnieuw worden gevuld.