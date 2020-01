Kamer sceptisch over aanpak Blokhuis van ggz-problemen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil naar eigen zeggen grote stappen zetten om de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken, maar over de uitvoering leven in de Tweede Kamer nog veel vragen. In een debat over de ggz woensdag waren meerdere partijen ronduit sceptisch.

Blokhuis had een dag eerder gezegd dat hij gaat ingrijpen als zorgaanbieders en verzekeraars er niet in slagen mensen te helpen die complexe psychische zorg nodig hebben. Hij wil van hen over vier weken een plan van aanpak zien. „Als dat niet gaat zoals we willen, is VWS ‘in charge’”, zei hij.

Maar hoe wil de staatssecretaris die eventuele dwingende hand dan vormgeven? vroegen Kamerleden. Beschikt de staatssecretaris wel over de instrumenten om knopen door te hakken?, wilde VVD’er Kelly Regterschot weten. „Hoe gaat de staatssecretaris zijn stevige woorden waarmaken?”, vroeg SP-Kamerlid Maarten Hijink.