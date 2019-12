Kamer ruziet over onderzoek naar vervolging

In de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer is ruzie uitgebroken. Dat drie Kamerleden namens de commissie hebben gevraagd naar de mogelijkheden om de verantwoordelijken in de kinderopvangtoeslag-affaire te vervolgen, is tegen het zere been van andere leden van de commissie. Deze ‘werkgroep’ had daar helemaal geen opdracht toe gekregen, en lang niet alle partijen steunen dit verzoek.

De Kamerleden waren gevraagd namens de commissie een hoorzitting voor te bereiden over dit politiek gevoelige dossier. Onder anderen de Nationale Ombudsman wordt uitgenodigd om te spreken over de affaire, melden ingewijden. De drie grepen hun mandaat aan om te vragen welke procedures gevolgd moeten worden om ambtenaren die zich schuldig hebben gemaakt aan ambtsmisdrijven, en eventueel ook verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën), strafrechtelijk aan te pakken.

Het afgelopen weekeinde is door de leden onderling veel gesproken over de vraag. Verschillende partijen geven aan onaangenaam verrast te zijn, anderen benadrukken dat het slechts om een notitie gaat en niet om een plan om Snel te gaan vervolgen. Maandag wordt met spoed vergaderd over de kwestie.