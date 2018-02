Het debat over de leugen die minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft verteld, wordt dinsdag even voor 18.00 uur voortgezet met premier Mark Rutte. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde dit.

Zijlstra maakte eerder in een korte verklaring in de Kamer bekend te zullen aftreden. „Er mag voor de minister van Buitenlandse Zaken geen twijfel zijn over zijn integriteit.” De bewindsman heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.